Le Tournoi des Sixtes 246 Rue De Lyon Marseille 15e Arrondissement, samedi 29 juin 2024.

Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 21:30:00

fin : 2024-06-29

Dans le cadre de l’Olympiade Culturelle, retrouvez la création de Raoul Lay « Le Tournoi des Sixtes ».

Multi-opéra pour musicien.ne.s, comédien.ne.s, danseur.se.s et footballeuses amateur.e.s.



« Le Tournoi des Sixtes » est une création opératique écrite et composée à destination de publics amateurs et issus d’écoles, de collèges et des centres sociaux partenaires spécialisés en musique, danse, théâtre et foot. Œuvre hybride, c’est un projet de territoire pensé comme un parcours artistique, mêlant l’apprentissage, la pratique et la création. Elle intègre la participation au long cours de footballeuses de l’équipe féminine junior du St Henri FC et rassemblera sur scène des musiciens de l’Ensemble Télémaque, accompagnés par les élèves musiciens du Collège Henri Barnier et des comédiens de l’option Théâtre du Lycée Montgrand.



L’Ensemble Télémaque se consacre à la création et à la diffusion d’œuvres mêlant la musique à d’autres disciplines telles que le théâtre et le cirque. Au-delà de la scène, l’ensemble, dirigé par Raoul Lay, s’engage à éveiller les curiosités et rendre accessibles les esthétiques musicales contemporaines au plus grand nombre.



L’Olympiade Culturelle à Marseille.



Distribution

Orchestre symphonique du Conservatoire TPM, départements danse et théâtre,

Ensemble Télémaque : Charlotte Campana [flûte], Linda Amrani [clarinette], Gérard Occello [trompette], Christian Bini [percussion 1], Pierre Quiriny [percussion 2], Jean-Christophe Selmi [violon], Jean-Florent Gabriel [violoncelle], Éric Chalan [contrebasse], Raoul Lay [livret et direction]



Collaborations artistiques

Carole Errante [Compagnie La CriAtura, comédienne, danseuse, metteuse en scène]

Thomas Fourneau [Compagnie La Paloma, metteur en scène, vidéo, son]

VIADANSE, Centre Chorégraphique National de Belfort [direction Héla Fattoumi & Éric Lamoureux]

Agnès Audiffren [Compagnie Annexe de Proximité, comédienne et metteuse en scène]

Avec la participation des élèves de l’atelier percussion du Collège Henri Barnier.

.

246 Rue De Lyon Parc François Billoux

Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-28 par Ville de Marseille