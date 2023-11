Incandescences 246 Rue de Lyon Marseille 15e Arrondissement, 15 décembre 2023, Marseille 15e Arrondissement.

Marseille 15e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Des bougies par centaines, des braseros et bien d’autres surprises de feu vous invitent à une mise en feu urbaine poétique et flamboyante.

2023-12-15 19:00:00

246 Rue de Lyon Parc françois Billoux

Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Hundreds of candles, braziers and many other fire surprises invite you to a poetic and flamboyant urban fireworks display

Cientos de velas, braseros y muchas otras sorpresas de fuego le invitan a un espectáculo pirotécnico urbano poético y extravagante

Hunderte von Kerzen, Feuerkörbe und viele andere Feuerüberraschungen laden Sie zu einem poetischen und flammenden urbanen Feuerwerk ein

Mise à jour le 2023-11-23 par Ville de Marseille