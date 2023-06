Les Attelages de Sacy 246, route de Labruyère Sacy-le-Grand, 28 juin 2023, Sacy-le-Grand.

Sacy-le-Grand,Oise

Découvrez l’art de conduire en attelage avec un champion d’Europe.

à ; fin : . 50 EUR.

246, route de Labruyère

Sacy-le-Grand 60700 Oise Hauts-de-France



Discover the art of driving with a European champion

Descubra el arte de conducir con un campeón europeo

Entdecken Sie die Kunst des Gespannfahrens mit einem Europameister

Mise à jour le 2023-06-21 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte