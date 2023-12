Musique, une affaire de famille ! 245 bis Boulevard Michelet Marseille 9e Arrondissement, 13 avril 2024, Marseille 9e Arrondissement.

Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13

Rendez-vous à la Cité de la Musique – Bastide de la Magalone samedi 13 avril avec « Musique, une affaire de famille ! »..

Nous allons voir, à travers quatre exemples concrets, comment la musique peut être parfois une affaire de famille. Père et fils (Jean-Sébastien et Wilhelm-Friedemann Bach), frère et sœur (Félix et Fanny Mendelssohn), mari et femme (Robert et Clara Schumann) et enfin maître et disciple (Ludwig van Beethoven et Friedrich Kuhlau).



Laissez-vous surprendre par ce jeu de la parenté musicale… ou pas !



Caroline Boirot (Ppiano), Barbara Titeux (flûte), Yann Le Corre (flûte)

245 bis Boulevard Michelet Cité de la Musique – Bastide de la Magalone

Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



