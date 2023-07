Exposition – A la table médiévale 244 Rue du Manoir de Catel Écretteville-lès-Baons, 15 juillet 2023, Écretteville-lès-Baons.

Écretteville-lès-Baons,Seine-Maritime

Le Manoir du Catel a rouvert ses portes pour la saison estivale ! Remontez le temps et retracez sept siècles d’histoire et de légendes. En visite libre ou guidée, découvrez la plus ancienne maison-forte de Normandie et laissez-vous emporter par le tourbillon des images retraçant l’aventure passionnée de sa restauration.

Cette année, et pour la première fois, une exposition agrémentera la visite : l’exposition « A la table médiévale », qui s’appuie sur les reliefs du banquet offert par l’Abbé de Fécamp vers 1270 retrouvés sur place lors de fouilles. Apprenez-en ainsi plus sur les us et coutumes, les ingrédients, les plats et les recettes qui ont forgé l’une des plus belles cuisines de l’histoire de France avec ses saveurs, ses odeurs, ses couleurs, ses entremets et ses jongleurs..

Vendredi 2023-07-15 10:00:00 fin : 2023-08-31 13:00:00. .

244 Rue du Manoir de Catel Manoir du Catel

Écretteville-lès-Baons 76190 Seine-Maritime Normandie



The Manoir du Catel has reopened its doors for the summer season! Step back in time and retrace seven centuries of history and legends. Whether on a guided or self-guided tour, discover the oldest fortified house in Normandy and let yourself be carried away by the whirlwind of images recounting the passionate adventure of its restoration.

This year, for the first time, an exhibition will be added to the tour: « A la table médiévale », based on reliefs from a banquet given by the Abbot of Fécamp around 1270, found on site during excavations. Learn more about the customs, ingredients, dishes and recipes that forged one of the finest cuisines in French history, with its flavors, smells, colors, entremets and jugglers.

El Manoir du Catel ha reabierto sus puertas para la temporada de verano Retroceda en el tiempo y recorra siete siglos de historia y leyendas. Realice una visita guiada o autoguiada de la casa fortificada más antigua de Normandía y déjese llevar por el torbellino de imágenes que relatan la apasionante aventura de su restauración.

Este año, por primera vez, la visita irá acompañada de una exposición titulada « A la table médiévale », basada en los relieves de un banquete ofrecido por el abad de Fécamp hacia 1270, encontrados in situ durante las excavaciones. Descubra las costumbres, los ingredientes, los platos y las recetas de una de las mejores cocinas de la historia de Francia, con sus sabores, olores, colores, entremeses y malabaristas.

Das Manoir du Catel hat seine Pforten für die Sommersaison wieder geöffnet! Drehen Sie die Zeit zurück und verfolgen Sie sieben Jahrhunderte Geschichte und Legenden. Entdecken Sie bei einer freien oder geführten Besichtigung das älteste Festungshaus der Normandie und lassen Sie sich vom Wirbelwind der Bilder mitreißen, die das leidenschaftliche Abenteuer seiner Restaurierung nachzeichnen.

In diesem Jahr wird die Besichtigung erstmals durch eine Ausstellung ergänzt: Die Ausstellung « A la table médiévale » (Am mittelalterlichen Tisch) stützt sich auf die Reliefs des Banketts, das der Abt von Fécamp um 1270 veranstaltete und die bei Ausgrabungen vor Ort gefunden wurden. Erfahren Sie mehr über die Sitten und Gebräuche, Zutaten, Gerichte und Rezepte, die eine der schönsten Küchen der französischen Geschichte mit ihren Aromen, Gerüchen, Farben, Zwischengerichten und Gauklern geformt haben.

Mise à jour le 2023-07-12 par Normandie Tourisme / Attitude Manche