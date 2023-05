Concert Afrimayé 2435 Chemin des Junchas, 26 mai 2023, Bourdeaux.

Bourdeaux,Drôme

Chants et rythmes traditionnels sacrés et profanes afro-caribéens (Haiti, Cuba, Guadeloupe, Colomb.

2023-05-26 à 21:00:00 ; fin : 2023-05-26 . .

2435 Chemin des Junchas Chambart Pascaline – Tzig’Ane

Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Traditional Afro-Caribbean sacred and secular songs and rhythms (Haiti, Cuba, Guadeloupe, Colombia

Ritmos y cantos sagrados y profanos tradicionales afrocaribeños (Haití, Cuba, Guadalupe, Colombia

Traditionelle sakrale und profane afrokaribische Gesänge und Rhythmen (Haiti, Kuba, Guadeloupe, Kolumbien

Mise à jour le 2023-05-23