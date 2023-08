Journées du patrimoine: La Roque Saint Christophe 2433 Route de la Préhistoire Peyzac-le-Moustier, 17 septembre 2023, Peyzac-le-Moustier.

Peyzac-le-Moustier,Dordogne

Démonstrations d’engins de levage et Visites Guidées 16 et 17 septembre 2023 À 10h45, 14h45, 15h45.

2023-09-17 fin : 2023-09-17 18:30:00. .

2433 Route de la Préhistoire La Roque Saint Christophe

Peyzac-le-Moustier 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Lifting equipment demonstrations and guided tours September 16 and 17, 2023 At 10:45 am, 2:45 pm, 3:45 pm

Demostraciones de equipos de elevación y visitas guiadas 16 y 17 de septiembre de 2023 A las 10.45 h, 14.45 h y 15.45 h

Hebezeugvorführungen und Führungen 16. und 17. September 2023 Um 10:45 Uhr, 14:45 Uhr, 15:45 Uhr

