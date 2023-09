Magnolias For Ever 243 Avenue du Général de Gaulle Villeneuve-sur-Lot, 11 octobre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Venez découvrir un spectacle sur le monde de YOLANDE, une satire décapante et sensible sur l’aventure d’une nonagénaire qui rentre pour la première fois dans un EHPAD.

Passez un moment avec les pensionnaires des MAGNOLIAS, un EHPAD où l’on n’a pas à choisir entre le beurre et la confiture..

2023-10-11 fin : 2023-10-11 . EUR.

243 Avenue du Général de Gaulle Théâtre des Treizes Vents

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover a show about the world of YOLANDE, a scathing and sensitive satire on the adventure of a nonagenarian who enters a nursing home for the first time.

Spend some time with the residents of Les MAGNOLIAS, an EHPAD where you don’t have to choose between butter and jam.

Venga a descubrir un espectáculo sobre el mundo de YOLANDE, una sátira mordaz y sensible sobre la aventura de una nonagenaria que ingresa por primera vez en una residencia de ancianos.

Pase un rato con los residentes de Les MAGNOLIAS, una residencia de ancianos donde no hay que elegir entre mantequilla y mermelada.

Erleben Sie ein Schauspiel über die Welt von YOLANDE, eine schrille und sensible Satire über das Abenteuer einer 90-Jährigen, die zum ersten Mal in ein Pflegeheim kommt.

Verbringen Sie einen Moment mit den Bewohnern von Les MAGNOLIAS, einem Pflegeheim, in dem man nicht zwischen Butter und Marmelade wählen muss.

Mise à jour le 2023-09-23 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47