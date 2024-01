HANDBALL – MONTPELLIER HB VS ISTRES 243 Av. Arnaud Beltrame Gignac, jeudi 18 janvier 2024.

Gignac Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-18 19:30:00

fin : 2024-01-18

Le Montpellier Handball foulera le parquet de la Halle des Sports Gilles Fermaud à Gignac pour un match de gala contre le club de Istres Provence Handball.

Buvette et petite restauration sur place (réservation fortement conseillée via la billetterie)

Enceinte sportive autorisée uniquement aux personnes munies d’un billet.

243 Av. Arnaud Beltrame

Gignac 34150 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2024-01-05 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT