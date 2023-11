Fête de clôture hivernale : Grand cabaret de l’apocalypse 2420 Route de la Bégude Saint-Gervais-sur-Roubion, 4 novembre 2023, Saint-Gervais-sur-Roubion.

Saint-Gervais-sur-Roubion,Drôme

Ça y est, la fin de la saison approche mais pas question de se quitter comme ça! Le Grand cabaret de l’apocalypse se prépare et vous réserve une fête d’aurevoir monstrueuse, bouleversante et subtile, que vous n’êtes pas près d’oublier !.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

2420 Route de la Bégude La Compagnie des Voisins

Saint-Gervais-sur-Roubion 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The end of the season is nigh, but there’s no way we’ll be saying goodbye just like that! Le Grand cabaret de l’apocalypse is gearing up for a monstrous, moving and subtle farewell party you won’t soon forget!

Se acerca el final de la temporada, ¡pero no nos vamos a despedir así como así! Le Grand cabaret de l’apocalypse se prepara para una fiesta de despedida monstruosa, conmovedora y sutil ¡que no olvidarás pronto!

Das Ende der Saison rückt näher, aber wir wollen uns nicht einfach so verabschieden! Das Große Kabarett der Apokalypse bereitet sich vor und hält eine monströse, erschütternde und subtile Abschiedsparty für Sie bereit, die Sie so schnell nicht vergessen werden!

Mise à jour le 2023-10-25 par Montélimar Tourisme Agglomération