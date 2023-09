Concert : Dofana 2420 Route de la Bégude Saint-Gervais-sur-Roubion, 30 septembre 2023, Saint-Gervais-sur-Roubion.

Saint-Gervais-sur-Roubion,Drôme

Dofana est un groupe d’une quinzaine de musiciens du territoire de Dieulefit. Cet ensemble est composé d’une section d’instruments à vent, d’une contrebasse et d’une batterie..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . EUR.

2420 Route de la Bégude Compagnie des Voisins

Saint-Gervais-sur-Roubion 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Dofana is a group of fifteen musicians from the Dieulefit area. The ensemble comprises a wind section, double bass and drums.

Dofana es un grupo de unos quince músicos de la zona de Dieulefit. El grupo está formado por una sección de viento, contrabajo y batería.

Dofana ist eine Gruppe von etwa 15 Musikern aus der Gegend um Dieulefit. Dieses Ensemble besteht aus einer Blasinstrumentengruppe, einem Kontrabass und einem Schlagzeug.

