LES INSTANTS DU RIEUCOULON – ESPRIT GUINGUETTE 2420 Avenue de Toulouse Montpellier, 13 juillet 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Comme chaque année, Rieucoulon événement ouvre exceptionnellement ses portes au public pour 3 dates en Juillet, l’occasion de découvrir ce joyau architectural et son magnifique parc à la sortie de Montpellier.

Pour la Guinguette du 13 : DJ Set LE BUFFET SONORE

Guinguette du 20 juillet : DJ CHALAWAN

Guinguette du 27 juillet : DJ BIG MAT.

2420 Avenue de Toulouse

Montpellier 34070 Hérault Occitanie



As every year, Rieucoulon événement exceptionally opens its doors to the public for 3 dates in July, giving you the chance to discover this architectural gem and its magnificent park just outside Montpellier.

For the Guinguette on July 13: DJ Set LE BUFFET SONORE

Guinguette on July 20: DJ CHALAWAN

Guinguette on July 27: DJ BIG MAT

Cada año, Rieucoulon abre sus puertas al público durante 3 fechas en julio, dándole la oportunidad de descubrir esta joya arquitectónica y su magnífico parque a las afueras de Montpellier.

Para la Guinguette del día 13: DJ Set LE BUFFET SONORE

Guinguette el 20 de julio: DJ CHALAWAN

Guinguette el 27 de julio: DJ BIG MAT

Wie jedes Jahr öffnet Rieucoulon an drei Terminen im Juli ausnahmsweise seine Tore für die Öffentlichkeit. Dies ist eine gute Gelegenheit, dieses architektonische Juwel und seinen wunderschönen Park außerhalb von Montpellier zu entdecken.

Für die Guinguette am 13. : DJ-Set LE BUFFET SONORE

Guinguette am 20. Juli: DJ CHALAWAN

Guinguette am 27. Juli: DJ BIG MAT

Mise à jour le 2023-07-10 par OT MONTPELLIER