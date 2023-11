Conseil municipal 241 allée du Majestic Chamonix-Mont-Blanc, 6 décembre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Les conseils municipaux sont publics et vous y êtes les bienvenus..

2023-12-06 18:00:00 fin : 2023-12-06 . .

241 allée du Majestic Centre des Congrès le Majestic

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Municipal councils are open to everyone and you are welcome to attend them.

Los consejos municipales son públicos y usted puede asistir a ellos.

Die Gemeinderatssitzungen sind öffentlich und Sie sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen.

Mise à jour le 2023-11-15 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc