Conseil communautaire 241 allée du Majestic Chamonix-Mont-Blanc, 3 décembre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Conseil communautaire de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc

Pour consulter l’ordre du jour, rendez-vous sur notre site ccvcmb.fr.

2023-12-04 18:00:00 fin : 2023-12-04 . .

241 allée du Majestic Centre des Congrès le Majestic

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Chamonix Mont-Blanc Valley Community Council

To consult the agenda, go to ccvcmb.fr

Consejo Comunitario del Valle de Chamonix Mont-Blanc

Para consultar el orden del día, visite nuestra página web ccvcmb.fr

Gemeinschaftsrat des Tals von Chamonix Mont-Blanc

Die Tagesordnung finden Sie auf unserer Website ccvcmb.fr

Mise à jour le 2023-12-01 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc