Alexis Pinturault : de l’Or au Cristal 241 allée du Majestic Chamonix-Mont-Blanc, 6 novembre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Venez rencontrer et échanger avec le skieur alpin le plus titré de France..

2023-11-06 18:30:00 fin : 2023-11-06 20:00:00. .

241 allée du Majestic Centre des Congrès le Majestic

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Come and meet France’s most successful alpine skier.

Venga a conocer al esquiador alpino más laureado de Francia.

Treffen und tauschen Sie sich mit dem erfolgreichsten Alpinskifahrer Frankreichs aus.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc