Animation Prête-moi tes yeux 241 allée du Majestic Chamonix-Mont-Blanc, 25 octobre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Vous êtes-vous déjà demandé ce que voient les enfants ? Saurez-vous reconnaître l’œuvre qu’ils vous décrivent ? Une animation à partager entre petits et grands..

2023-10-25 à 14:00:00 ; fin : 2023-10-25 12:30:00. .

241 allée du Majestic Centre des Congrès le Majestic

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Have you ever wondered what children see? Will you be able to recognize the work they describe? A fun activity for young and old alike.

¿Se ha preguntado alguna vez qué ven los niños? ¿Serías capaz de reconocer las obras que describen? Es una actividad divertida para grandes y pequeños.

Haben Sie sich schon einmal gefragt, was Kinder sehen? Können Sie das Werk, das sie Ihnen beschreiben, wiedererkennen? Eine Animation, die von Groß und Klein gemeinsam genutzt werden kann.

Mise à jour le 2023-06-20 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc