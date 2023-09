ATELIER DANSE 241 allée du Majestic Chamonix-Mont-Blanc, 15 octobre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

L’association Ballando propose un atelier de Danse « Floor Work » le dimanche matin 15 octobre, pour explorer, expérimenter et questionner notre rapport au sol.

2023-10-15 10:00:00 fin : 2023-10-15 12:00:00. EUR.

241 allée du Majestic Centre des Congrès le Majestic

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



The association Ballando offers a dance workshop «Floor Work» on Sunday morning, October 15, to explore, experiment and question our relationship to the ground

La asociación Ballando ofrece el domingo 15 de octubre por la mañana un taller de danza « Floor Work » para explorar, experimentar y cuestionar nuestra relación con el suelo

Der Verein Ballando bietet am Sonntagmorgen, den 15. Oktober, einen Tanzworkshop « Floor Work » an, um unsere Beziehung zum Boden zu erforschen, zu experimentieren und zu hinterfragen

