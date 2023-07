Salon des Créateurs & Village des Artisans 241 allée du Majestic Chamonix-Mont-Blanc, 21 juillet 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Une balade artistique et découverte de différents artistes, artisans de la Vallée..

2023-07-21 fin : 2023-07-23 . .

241 allée du Majestic Centre des Congrès le Majestic

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



An artistic stroll to discover the Valley’s artists and craftspeople.

Un paseo artístico y el descubrimiento de diferentes artistas y artesanos del Valle.

Ein Kunstspaziergang und die Entdeckung verschiedener Künstler, Handwerker und Kunsthandwerker des Tals.

