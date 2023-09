Marché Artisans au Château Val Joanis 2404 Route de Villelaure Pertuis, 19 novembre 2023, Pertuis.

Pertuis,Vaucluse

Le Château Val Joanis à le plaisir d’ouvrir ses portes pour son Marché Artisans.

Nous vous attendons nombreux pour cette journée conviviale !.

2023-11-19 10:00:00 fin : 2023-11-19 18:00:00. .

2404 Route de Villelaure Château Val Joanis

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Château Val Joanis is pleased to open its doors for its Artisan Market.

We look forward to seeing you there!

Château Val Joanis se complace en abrir sus puertas para su Mercado de Artesanos.

¡Esperamos veros a muchos de vosotros!

Das Château Val Joanis freut sich, seine Türen für den Kunsthandwerkermarkt zu öffnen.

Wir erwarten Sie zahlreich zu diesem geselligen Tag!

