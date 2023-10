HALLOWEEN PARTY – LE MANOIR HANTÉ NOUGALET 240 rue Averroès Trèbes, 28 octobre 2023, Trèbes.

Trèbes,Aude

Nougalet vous convie à la Halloween Party !

Les 28 et 31 octobre, de 10h à 18h, visite libre et gratuite pour tous les petits et grands monstres, fées et sorcières. Entrez dans le manoir hanté et tentez de gagner des surprises chocolatées.

Grand concours de déguisements !

Rendez-nous en déguisement à Trèbes..

2023-10-28 10:00:00 fin : 2023-10-28 18:00:00. .

240 rue Averroès Zac de Béragne

Trèbes 11800 Aude Occitanie



Nougalet invites you to the Halloween Party!

On October 28 and 31, from 10 a.m. to 6 p.m., free admission for all monsters, fairies and witches, big and small. Enter the haunted manor and try your luck at winning chocolate surprises.

Costume contest!

Come in disguise to Trèbes.

¡Nougalet le invita a la Fiesta de Halloween!

Los días 28 y 31 de octubre, de 10.00 a 18.00 h, entrada gratuita para todos los monstruos, hadas y brujas, grandes y pequeños. Entre en la mansión encantada y pruebe suerte para ganar sorpresas de chocolate.

Gran concurso de disfraces

Venga a Trèbes disfrazado.

Nougalet lädt Sie zur Halloween-Party ein!

Am 28. und 31. Oktober, von 10 bis 18 Uhr, freie und kostenlose Besichtigung für alle kleinen und großen Monster, Feen und Hexen. Treten Sie in das Spukhaus ein und versuchen Sie, schokoladige Überraschungen zu gewinnen.

Großer Kostümwettbewerb!

Besuchen Sie uns verkleidet in Trèbes.

Mise à jour le 2023-10-17 par A.D.T. de l’Aude / OT – Grand Carcassonne Tourisme