Soirée Carcasses à la Ferme Auberge Lacère 240 Chemin de Fléton Bahus-Soubiran, 5 octobre 2023, Bahus-Soubiran.

Bahus-Soubiran,Landes

La Ferme Auberge Lacère à Bahus Soubiran vous propose une soirée carcasses le jeudi 05 octobre à 20h avec un menu à 17€ avec : potage palmé, assiette de l’auberge, carcasses de canard grillées, salade, dessert, vin et café compris.

Sur réservation uniquement dépêchez vous !.

2023-10-05 fin : 2023-10-05 23:30:00. EUR.

240 Chemin de Fléton

Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Ferme Auberge Lacère in Bahus Soubiran invites you to a carcass evening on Thursday, October 05 at 8pm, with a menu at 17? including: potage palmé, assiette de l’auberge, grilled duck carcasses, salad, dessert, wine and coffee.

Reservations required, so hurry!

La Ferme Auberge Lacère de Bahus Soubiran ofrece una velada de carcasas el jueves 05 de octubre a las 20h con un menú a 17? que incluye: potage palmé, assiette de l’auberge, carcasas de pato a la parrilla, ensalada, postre, vino y café.

Es necesario reservar, así que ¡date prisa!

Die Ferme Auberge Lacère in Bahus Soubiran lädt Sie am Donnerstag, den 5. Oktober um 20 Uhr zu einem Karkassenabend ein. Das Menü kostet 17 Euro und beinhaltet: Palmensuppe, Teller aus der Auberge, gegrillte Entenkarkassen, Salat, Dessert, Wein und Kaffee inklusive.

Nur mit Reservierung, beeilen Sie sich!

Mise à jour le 2023-09-18 par OT Aire sur l’Adour