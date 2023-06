Soirée carcasses 240 Chemin de Fléton Bahus-Soubiran, 9 juin 2023, Bahus-Soubiran.

Bahus-Soubiran,Landes

La ferme Lacere vous accueil pour une soirée carcasses et convivial.

Au menu retrouvez un potage, suivi d’une assiette de l’auberge, carcasses de canards grillées, salade, dessert, vin rouge et café compris..

2023-06-09

240 Chemin de Fléton

Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Lacere farm welcomes you for an evening of carcasses and conviviality.

On the menu: soup, followed by a plate from the inn, grilled duck carcasses, salad, dessert, red wine and coffee included.

La granja de Lacere le da la bienvenida para una velada de carcasas y convivencia.

En el menú encontrará una sopa, seguida de un plato de la posada, carcasas de pato a la parrilla, ensalada, postre, vino tinto y café incluidos.

Der Bauernhof Lacere empfängt Sie zu einem geselligen Karkassenabend.

Auf der Speisekarte finden Sie eine Suppe, gefolgt von einem Teller aus dem Gasthaus, gegrillte Entenkarkassen, Salat, Dessert, Rotwein und Kaffee inklusive.

