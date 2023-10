Halloween à Accrobranche Amou 240 Chemin de Chabrague Amou, 31 octobre 2023, Amou.

Amou,Landes

Venez fêter halloween à Accrobranche Amou !

Au programme : Ateliers créatifs pour les enfants à partir de 15h et maquillage à partir de 18h30.

Pour cette journée spéciale le parc sera ouvert de 10h à 21h30 préparer vous à frissonner de plaisir !.

Come and celebrate Halloween at Accrobranche Amou!

On the program: Creative workshops for children from 3pm and face painting from 6.30pm.

For this special day, the park will be open from 10 a.m. to 9.30 p.m., so get ready to shiver with delight!

¡Ven a celebrar Halloween en Accrobranche Amou!

En el programa: talleres creativos para niños a partir de las 15.00 h y pintacaras a partir de las 18.30 h.

Para este día tan especial, el parque estará abierto de 10:00 a 21:30. ¡Prepárese para temblar de alegría!

Feiern Sie Halloween im Accrobranche Amou!

Auf dem Programm stehen kreative Workshops für Kinder ab 15 Uhr und Schminken ab 18.30 Uhr.

An diesem besonderen Tag ist der Park von 10 Uhr bis 21.30 Uhr geöffnet

