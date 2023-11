MARCHÉ DE NOËL 240 Avenue Jules Verne Ligné Catégories d’Évènement: Ligné

Loire-Atlantique MARCHÉ DE NOËL 240 Avenue Jules Verne Ligné, 8 décembre 2023, Ligné. Ligné,Loire-Atlantique Marché de Noël organisé par l’école privée Notre Dame de Ligné !.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 19:30:00. .

240 Avenue Jules Verne Ecole Notre Dame

Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Christmas market organized by Notre Dame de Ligné private school! Mercadillo navideño organizado por el colegio público Notre Dame de Ligné Weihnachtsmarkt, der von der Privatschule Notre Dame de Ligné organisiert wird! Mise à jour le 2023-11-10 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Ligné, Loire-Atlantique Autres Lieu 240 Avenue Jules Verne Adresse 240 Avenue Jules Verne Ecole Notre Dame Ville Ligné Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 240 Avenue Jules Verne Ligné latitude longitude 47.40686;-1.37391

240 Avenue Jules Verne Ligné Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ligne/