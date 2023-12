Le chœur Pro Musica 240 avenue de Toulon Marseille 6e Arrondissement, 16 décembre 2023, Marseille 6e Arrondissement.

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Ensemble, faisons de cette soirée un moment de générosité et d’espoir..

Le chœur Pro Musica, sous la direction de Yeomyoung Lim,

accompagné à l’orgue par Monique Thus, vous attend dans l’esprit chaleureux de la saison des fêtes pour célébrer la magie de Noël tout en tendant la main à ceux dans le besoin.



Nous sommes ravis de vous présenter ce concert au profit d’une noble cause. Tous les bénéfices iront à CENT POUR UN TOIT, une organisation dévouée à aider les familles à s’insérer par le logement.



L’association a pour objet de développer un esprit de fraternité en réunissant les moyens de loger des familles délaissées le temps qu’elles puissent accéder au droit de travailler, de signer elles-mêmes un bail et subvenir aux frais liés à ce logement. En cette période de partage, nous avons le pouvoir de faire une réelle différence dans la vie de ceux qui en ont besoin.



Il n’y aura pas de vente de billets , nous espérons une participation généreuse. Ensemble, faisons de cette saison des fêtes un moment de partage, d’amour et d’espoir.



Le Magnificat de Vivaldi autour duquel seront chantées des œuvres courtes et chants de Noël présente une beauté et une expressivité caractéristiques du style de Vivaldi. Il met en avant son talent pour la mélodie et l’expression musicale. Généralement écrit pour chœur, solistes et orchestre, il suit la structure du Cantique de Marie et sera accompagné le 16 décembre, à l’orgue. Il reflète le génie musical vénitien de l’époque baroque.

240 avenue de Toulon Église Saint-Défendent

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



