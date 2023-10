Cet évènement est passé Sillon: l’Amiradou 240, avenue de Béquarre Félines-sur-Rimandoule Catégories d’Évènement: Drôme

Félines-sur-Rimandoule Sillon: l’Amiradou 240, avenue de Béquarre Félines-sur-Rimandoule, 14 octobre 2023, Félines-sur-Rimandoule. Félines-sur-Rimandoule,Drôme Exposition: BETTINA BLANC-PANTHER, ANDRÉS BARON, JI-MIN PARK 2.

2023-10-14 fin : 2023-10-31 . .

240, avenue de Béquarre l’amiradou

Félines-sur-Rimandoule 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Exhibition: BETTINA BLANC-PANTHER, ANDRÉS BARON, JI-MIN PARK 2 Exposición: BETTINA BLANC-PANTHER, ANDRÉS BARON, JI-MIN PARK 2 Ausstellung: BETTINA BLANC-PANTHER, ANDRÉS BARON, JI-MIN PARK 2 Mise à jour le 2023-10-11 par Office de Tourisme du Val de Drôme Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Félines-sur-Rimandoule Autres Lieu 240, avenue de Béquarre Adresse 240, avenue de Béquarre l'amiradou Ville Félines-sur-Rimandoule Departement Drôme Lieu Ville 240, avenue de Béquarre Félines-sur-Rimandoule latitude longitude 44.581839;5.064718

240, avenue de Béquarre Félines-sur-Rimandoule Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/felines-sur-rimandoule/