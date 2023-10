Don de sang 24 ter Allée Ernest de Boissière Audenge, 19 octobre 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

Actuellement sur cette période de la rentrée les besoins en produits sanguins remontent ce qui est synonyme d’une activité hospitalière plus soutenue (reprise notamment des interventions programmées).

Alors n’hésitez pas à relayer largement ce message auprès de vos partenaires-collègues-proches.

Le saviez-vous ?

Dans les situations d’urgence, les poches de sang doivent être disponibles en moins d’une demi-heure pour ne pas nuire à la santé des patients.

1000 dons par jour sont nécessaires en Nouvelle-Aquitaine pour soigner les malades.

Donner son sang c’est :

– contribuer à soigner et maintenir en bonne santé plusieurs milliers d’hommes et de femmes

– un geste généreux et désintéressé

En 1h, vous pouvez sauver 3 vies.

Prenez rendez-vous sur : https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/86073/sang.

2023-10-19 fin : 2023-10-19 19:00:00. .

24 ter Allée Ernest de Boissière Salle des fêtes

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



At this time of year, the need for blood products is rising, which is synonymous with increased hospital activity (particularly the resumption of scheduled operations).

So don?t hesitate to pass on this message to your partners, colleagues and loved ones.

Did you know?

In emergency situations, blood bags must be available in less than half an hour to avoid damaging patients? health.

1,000 donations a day are needed in the Nouvelle-Aquitaine region to treat patients.

Donating blood means :

– helping to keep thousands of men and women healthy and in good health

– a generous, selfless gesture

In 1 hour, you can save 3 lives.

Make an appointment on: https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/86073/sang

El periodo de vuelta al cole está siendo testigo de un aumento de las necesidades de hemoderivados, lo que es sinónimo de una mayor actividad hospitalaria (en particular, la reanudación de las operaciones programadas).

Así que no dude en transmitir este mensaje a sus socios, colegas y seres queridos.

¿Sabía que?

En situaciones de emergencia, las bolsas de sangre deben estar disponibles en menos de media hora para no perjudicar la salud de los pacientes.

en la región de Nouvelle-Aquitaine se necesitan 1.000 donaciones al día para tratar a los pacientes.

Donar sangre significa :

– ayudar a cuidar y mantener la salud de varios miles de hombres y mujeres

– un gesto generoso y desinteresado

En 1 hora, puedes salvar 3 vidas.

Pida cita en: https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/86073/sang

Der Bedarf an Blutprodukten steigt zu Beginn des neuen Schuljahres wieder an, was zu einer erhöhten Aktivität in den Krankenhäusern führt (z. B. Wiederaufnahme von geplanten Operationen).

Zögern Sie also nicht, diese Nachricht an Ihre Partner, Kollegen und Angehörigen weiterzuleiten.

Wussten Sie schon?

In Notfallsituationen müssen Blutkonserven innerhalb einer halben Stunde verfügbar sein, um die Gesundheit der Patienten nicht zu gefährden.

in der Region Nouvelle-Aquitaine werden täglich 1000 Blutspenden benötigt, um kranke Menschen zu versorgen.

Blut spenden bedeutet :

– beitrag zur Behandlung und Gesunderhaltung von mehreren Tausend Männern und Frauen

– eine großzügige und uneigennützige Geste

In einer Stunde können Sie drei Leben retten.

Vereinbaren Sie einen Termin unter: https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/86073/sang

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Coeur Bassin