Don de sang 24 ter Allée Ernest de Boissière Audenge, 25 juillet 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

Si vous le pouvez, venez contribuer à maintenir ou augmenter les réserves de sang.

L’EFS s’organise pour vous offrir les conditions sanitaires nécessaires pour que votre don se fasse en sécurité. Alors si vous le pouvez, prenez rendez vous.

PARTAGEZ VOTRE POUVOIR, DONNEZ VOTRE SANG

Inscriptions sur : https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/80850/sang/03-07-2023.

2023-07-25 fin : 2023-07-25 19:00:00. .

24 ter Allée Ernest de Boissière Mairie

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



If you can, come and help maintain or increase blood reserves.

The EFS is organized to provide you with the sanitary conditions you need to give blood safely. So if you can, make an appointment.

SHARE YOUR POWER, GIVE YOUR BLOOD

Registration: https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/80850/sang/03-07-2023

Si puedes, ven y ayuda a mantener o aumentar las reservas de sangre.

El EFS está organizado para ofrecerte las condiciones sanitarias que necesitas para donar sangre con seguridad. Así que, si puedes, pide cita.

COMPARTE TU PODER, DONA TU SANGRE

Para inscribirte, visita: https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/80850/sang/03-07-2023

Wenn Sie können, kommen Sie und tragen Sie dazu bei, die Blutreserven zu erhalten oder zu erhöhen.

Die EFS organisiert sich, um Ihnen die notwendigen sanitären Bedingungen zu bieten, damit Ihre Spende in Sicherheit stattfinden kann. Wenn Sie also die Möglichkeit haben, vereinbaren Sie einen Termin.

TEILEN SIE IHRE KRAFT, SPENDEN SIE IHR BLUT!

Anmeldungen unter: https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/80850/sang/03-07-2023

Mise à jour le 2023-07-04 par OT Coeur Bassin