Noël au Manoir, marché de créateurs 24 Rue Victor Hugo Saint-Cyr-sur-Loire, 2 décembre 2023, Saint-Cyr-sur-Loire.

Saint-Cyr-sur-Loire,Indre-et-Loire

Une vingtaine d’artistes et créateurs exposeront à l’intérieur et à l’extérieur du manoir de la Tour. Retrouvez également une dizaine de producteurs locaux sur le marché gourmand.

Sur place : foodtruck et animations..

Samedi 2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-03 21:00:00. EUR.

24 Rue Victor Hugo

Saint-Cyr-sur-Loire 37540 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Some twenty artists and creators will be exhibiting inside and outside the Manoir de la Tour. You’ll also find a dozen local producers at the gourmet market.

On-site: foodtruck and entertainment.

Una veintena de artistas y diseñadores expondrán dentro y fuera del Manoir de la Tour. También encontrará una docena de productores locales en el mercado gourmet.

In situ: foodtruck y animación.

Etwa zwanzig Künstler und Designer werden ihre Werke im Inneren und Äußeren des Manoir de la Tour ausstellen. Finden Sie außerdem ein Dutzend lokaler Produzenten auf dem Gourmetmarkt.

Vor Ort: Foodtruck und Animationen.

Mise à jour le 2023-11-17 par Tours Val de Loire Tourisme