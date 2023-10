Spectacle : les illusionnistes – Puzzling 24 Rue Vauban Muntzenheim, 16 février 2024, Muntzenheim.

Muntzenheim,Haut-Rhin

Matthieu et Rémy sont deux magiciens qui revisitant de façon contemporaine les codes de la magie traditionnelle, et nous invitent dans leur univers ….

2024-02-16 fin : 2024-02-16 . EUR.

24 Rue Vauban

Muntzenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est



Matthieu and Rémy are two magicians who revisit the codes of traditional magic in a contemporary way, inviting us into their world …

Matthieu y Rémy son dos magos que revisan los códigos de la magia tradicional de una forma contemporánea, invitándonos a entrar en su mundo …

Matthieu und Rémy sind zwei Zauberer, die die Codes der traditionellen Magie auf zeitgenössische Weise neu interpretieren und uns in ihre Welt einladen …

