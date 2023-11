Concert : Nessi Gomes 24 Rue Vauban Muntzenheim, 3 décembre 2023, Muntzenheim.

Muntzenheim,Haut-Rhin

Nessi Gomes canalise les influences des deux côtés de son appartenance ethnique, mélangeant l’essence de la musique folk Fado traditionnelle, avec l’inspiration moderne britannique progressive.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . EUR.

24 Rue Vauban

Muntzenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est



Nessi Gomes channels influences from both sides of her ethnicity, blending the essence of traditional Fado folk music with modern British progressive inspiration.

Nessi Gomes canaliza influencias de ambos lados de su etnia, mezclando la esencia de la música folk tradicional del fado con la moderna inspiración progresiva británica.

Nessi Gomes kanalisiert Einflüsse von beiden Seiten ihrer ethnischen Zugehörigkeit, indem sie die Essenz der traditionellen Fado-Folkmusik mit der modernen britischen Progressive-Inspiration vermischt.

