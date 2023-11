Spectacle Comédie de Colmar : quand j’étais petite je votearai 24 Rue Vauban Muntzenheim, 21 novembre 2023, Muntzenheim.

Muntzenheim,Haut-Rhin

Dans la salle de classe, c’est l’heure d’élire le délégué de tout le peuple des élèves. Anar et Cachot sont candidats, prêts à s’affronter dans une campagne sans merci….

2023-11-21 fin : 2023-11-21 . EUR.

24 Rue Vauban

Muntzenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est



In the classroom, it?s time to elect the delegate for the entire student body. Anar and Cachot are the candidates, ready to face off in a merciless campaign…

En clase, es hora de elegir al delegado de todo el alumnado. Anar y Cachot son los candidatos, dispuestos a enfrentarse en una campaña despiadada…

Im Klassenzimmer ist es an der Zeit, den Delegierten des gesamten Schülervolkes zu wählen. Anar und Cachot sind Kandidaten, die bereit sind, in einem gnadenlosen Wahlkampf gegeneinander anzutreten…

Mise à jour le 2023-10-25 par Office de tourisme de Colmar