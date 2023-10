Spectacle théâtrale : enfin sobres 24 Rue Vauban Muntzenheim, 12 novembre 2023, Muntzenheim.

Muntzenheim,Haut-Rhin

Dans ce 9ème spectacle, Patricia Weller et Denis Germain ont décidé de regarder la vérité en face, de prendre le taureau par les c…, de sortir du sentier trop souvent battu….

2023-11-12 fin : 2023-11-12 19:00:00. EUR.

24 Rue Vauban

Muntzenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est



In this 9th show, Patricia Weller and Denis Germain have decided to face the truth, to take the bull by the horns, to get off the beaten track…

En éste, su noveno espectáculo, Patricia Weller y Denis Germain han decidido mirar a la verdad de frente, coger el toro por los cuernos, salirse de los caminos trillados…

In dieser neunten Show haben Patricia Weller und Denis Germain beschlossen, der Wahrheit ins Auge zu blicken, den Stier bei den Zähnen zu packen und den allzu oft ausgetretenen Pfad zu verlassen…

Mise à jour le 2023-10-21 par Office de tourisme de Colmar