Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 10:00:00

fin : 2024-03-09 10:45:00 . Un moment de création pour les tout-petits et leurs parents ! Cet atelier permet d’aborder, en lien avec les œuvres du musée, les notions de gestualité, de plein, de vide et de lignes. Informations pratiques :

Par Laëtitia Charlot-Bernard, plasticienne.

Atelier accessible aux personnes à mobilité réduite.

Pour les enfants accompagnés d’un adulte (un seul adulte par enfant)

Durée : 45 min.

Ouverture des réservations le 1er février (jauge limitée) .

24 Rue Traverse Musée des Beaux-Arts

Brest 29200 Finistère Bretagne

