Visite en famille : En mer !

24 Rue Traverse Brest

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 16:30:00

fin : 2024-03-07 18:00:00 . Les visites en famille proposent des parcours ludiques à travers les collections ou les expositions du musée.

Après avoir découvert tempêtes et naufrages, petits et grands fabriquent leurs propres embarcations ! – Informations pratiques :

La visite est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Visite adaptée aux enfants à partir de 7 ans, accompagnés d’un adulte (deux adultes maximum par enfant).

Les autres enfants de la fratrie sont acceptés.

Durée 1h30.

Réservation obligatoire (jauge limitée). Ouverture de la billetterie le jeudi 1er février. .

24 Rue Traverse Musée des Beaux-Arts de Brest

Brest 29200 Finistère Bretagne

