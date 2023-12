Visite-atelier (4-6 ans) : Motifs à répétition 24 Rue Traverse Brest Catégories d’Évènement: Brest

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 16:30:00

fin : 2024-03-01 17:45:00 . Permettant une approche sensible des œuvres, la visite est suivie d’un atelier de pratique artistique, laissant libre cours à l’imagination des enfants. Pendant la visite, les enfants aiguisent leur regard pour retrouver les motifs répétés dans les œuvres, qu’ils soient végétaux ou géométriques. En atelier, ils s’en inspirent pour créer un décor. Prévoir une tenue non salissante.

La visite-atelier est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Durée 1h15.

Pour les enfants non accompagnés.

Réservation obligatoire (jauge limitée), ouverture de la billetterie le jeudi 1er février. .

24 Rue Traverse Musée des Beaux-Arts

Brest 29200 Finistère Bretagne

