Visite-atelier (7-10 ans) : La valise du voyageur 24 Rue Traverse Brest, 29 février 2024, Brest.

Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 14:30:00

fin : 2024-02-29 16:00:00

.

Les artistes en herbe sont les bienvenus au musée !

Les enfants partent pour un long périple à travers les œuvres ! Ils en rapportent une valise remplie de leurs trésors de voyage.

Permettant une approche sensible des œuvres, les visites sont suivies d’un atelier de pratique artistique, laissant libre cours à leur imagination. Les enfants repartent avec leur création !

– Informations pratiques :

Prévoir une tenue non salissante.

La visite-atelier est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Durée 1h30.

Pour les enfants non accompagnés.

Réservation obligatoire (jauge limitée). Lors de la réservation, merci de préciser le prénom et la date de naissance de l’enfant.

.

24 Rue Traverse Musée des Beaux-Arts de Brest

Brest 29200 Finistère Bretagne



