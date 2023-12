Visite-atelier (4-6 ans) : Couleurs et géométrie 24 Rue Traverse Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère Visite-atelier (4-6 ans) : Couleurs et géométrie 24 Rue Traverse Brest, 27 février 2024, Brest. Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 16:30:00

fin : 2024-02-27 17:45:00 . Les artistes en herbe sont les bienvenus au musée ! À la manière de Sonia Delaunay, les enfants imaginent une création s’appuyant sur des formes géométriques et des couleurs vives. Permettant une approche sensible des œuvres, les visites sont suivies d’un atelier de pratique artistique, laissant libre cours à leur imagination. Les enfants repartent avec leur création ! – Informations pratiques :

Durée : 1h15.

Par Aurélie Stéphan, guide-conférencière.

Pour les enfants non accompagnés.

La visite-atelier est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Prévoir une tenue non salissante.

Réservation obligatoire (jauge limitée). Lors de la réservation, merci de préciser le prénom et la date de naissance de l’enfant. .

24 Rue Traverse Musée des Beaux-Arts de Brest

Brest 29200 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-12-21 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole Détails Catégories d’Évènement: Brest, Finistère Autres Code postal 29200 Lieu 24 Rue Traverse Adresse 24 Rue Traverse Musée des Beaux-Arts de Brest Ville Brest Departement Finistère Lieu Ville 24 Rue Traverse Brest Latitude 48.38521 Longitude -4.48985 latitude longitude 48.38521;-4.48985

24 Rue Traverse Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/