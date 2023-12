Dimanche à la carte : En voyage ! 24 Rue Traverse Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère Dimanche à la carte : En voyage ! 24 Rue Traverse Brest, 25 février 2024, Brest. Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 14:30:00

fin : 2024-02-25 17:30:00 . Partagez des moments de convivialité en famille, le temps d’un dimanche après-midi ! Une guide-conférencière est à votre disposition afin de proposer des animations variées, pour le bonheur des petits et des grands. – Informations pratiques :

En continue de 14h30 à 17h30.

Durée : 30 minutes par activité.

Inscription sur place, le jour même (dans la limite des places disponibles). .

24 Rue Traverse Musée des beaux-arts

Brest 29200 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-12-21 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole Détails Catégories d’Évènement: Brest, Finistère Autres Code postal 29200 Lieu 24 Rue Traverse Adresse 24 Rue Traverse Musée des beaux-arts Ville Brest Departement Finistère Lieu Ville 24 Rue Traverse Brest Latitude 48.38521 Longitude -4.48985 latitude longitude 48.38521;-4.48985

24 Rue Traverse Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/