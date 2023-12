Visite-express : Couples d’artistes 24 Rue Traverse Brest, 14 février 2024, Brest.

Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 12:30:00

fin : 2024-02-14

.

A l’occasion de la Saint-Valentin, cette visite vous propose de découvrir les couples d’artistes du musée !

Simone Boisecq et Karl-Jean Longuet, Sonia et Robert Delaunay, Yves Tanguy et Kay Sage : cette visite se propose d’explorer le processus créatif de ces couples d’artistes, liés tant dans leur vie intime qu’artistique.

Informations pratiques

Durée : 40 min.

Gratuité sous conditions.

Ouverture des réservations le 1er février (auprès du Musée des Beaux-Arts ou en ligne).

.

24 Rue Traverse Musée des Beaux-Arts

Brest 29200 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-21 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole