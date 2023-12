Sieste musicale 24 Rue Traverse Brest Catégories d’Évènement: Brest

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03 15:00:00

fin : 2024-01-03 16:00:00 . Sur la pause méridienne, un moment de détente musicale en live par les enseignantes et enseignants du conservatoire, en résonance avec les collections du musée des Beaux-arts de Brest. Nadine Misko, Jean-Loup Le Saout et Solenn Treguer se livrent à la création de paysages sonores sur le thème de la mer, mêlant voix et instruments. Confortablement installés dans des transats, laissez-vous guider par leurs douces sonorités. Informations pratiques :

Durée 45 minutes

Réservation auprès du conservatoire à partir de début mars 2024. Nombre de places limité .

24 Rue Traverse Musée des Beaux-Arts de Brest

Brest 29200 Finistère Bretagne

