Exposition estivale de sculptures 24 Rue Torte Montaut, 20 juin 2023, Montaut.

Montaut,Pyrénées-Atlantiques

La chaleur du bois et la splendeur du bronze, le noir de l’ébène et le rouge éclatant du padouk. Plus que jamais les couleurs, les essences et les matières se mélangent et s’accordent ensemble. Parmi les nouveautés phares, trois modèles d’ours en bronze. De petits oursons qui marchent ou qui sont assis sont réunis autour d’un adulte qui se gratte l’oreille.

En bois cette fois, deux colombes grandeur nature en tilleul déploient leurs ailes dans un envol gracieux. Une veillée de lutins chantant s’insère en douceur au milieu des animaux de nos montagnes ou issus de l’imagination du sculpteur. Un éléphanteau jaillissant d’une racine de cade côtoie ainsi un renard bleu en bronze qui file dans la neige poudreuse. Des papillons en cèdre du Liban et en buis se posent sur un tronc parsemé de fleurs violettes en amarante.

Si possible, merci de bien vouloir prendre rendez-vous..

2023-06-20 fin : 2023-08-03 18:00:00. EUR.

24 Rue Torte Salle d’exposition – Christian Delacoux

Montaut 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The warmth of wood and the splendor of bronze, the black of ebony and the bright red of padouk. More than ever, colors, essences and materials blend and harmonize together. Among the new highlights are three bronze bear models. Small teddy bears, walking or sitting, are gathered around an ear-scratching adult.

In wood this time, two life-size doves in basswood spread their wings in graceful flight. A wake of singing elves blends softly into the midst of animals from our mountains or from the sculptor?s imagination. A baby elephant sprouting from a juniper root rubs shoulders with a bronze blue fox scampering through powdery snow. Cedar of Lebanon and boxwood butterflies alight on a trunk dotted with purple amaranth flowers.

If possible, please make an appointment.

La calidez de la madera y el esplendor del bronce, el negro del ébano y el rojo vivo del padouk. Más que nunca, los colores, las maderas y los materiales se mezclan y armonizan. Entre las novedades destacan tres modelos de osos de bronce. Pequeños ositos de peluche, andando o sentados, se reúnen en torno a un adulto que se rasca la oreja.

Esta vez en madera, dos palomas de tamaño natural en madera de tilo despliegan sus alas en grácil vuelo. Una estela de duendes cantores se mezcla suavemente entre animales de nuestras montañas o de la imaginación del escultor. Una cría de elefante que brota de una raíz de enebro se codea con un zorro azul bronceado que corretea por la nieve en polvo. Mariposas de cedro del Líbano y boj se posan en un tronco salpicado de flores de amaranto púrpura.

Si es posible, concierte una cita.

Die Wärme des Holzes und die Pracht der Bronze, das Schwarz des Ebenholzes und das leuchtende Rot des Padouk. Mehr denn je werden Farben, Holzarten und Materialien miteinander vermischt und harmonieren miteinander. Zu den wichtigsten Neuheiten gehören drei Bärenmodelle aus Bronze. Kleine, gehende oder sitzende Bären sind um einen Erwachsenen versammelt, der sich am Ohr kratzt.

Aus Holz sind zwei lebensgroße Tauben aus Lindenholz, die ihre Flügel in einem anmutigen Flug ausbreiten. Eine Wacht von singenden Kobolden fügt sich sanft in die Mitte von Tieren aus unseren Bergen oder aus der Fantasie des Bildhauers ein. Ein Elefantenbaby, das aus einer Kadettenwurzel entspringt, steht neben einem blauen Fuchs aus Bronze, der durch den Pulverschnee rast. Schmetterlinge aus Libanonzeder und Buchsbaum sitzen auf einem Stamm, der mit violetten Amaranthblüten übersät ist.

Wenn möglich, vereinbaren Sie bitte einen Termin.

Mise à jour le 2023-06-27 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay