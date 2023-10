Noël au Musée 24 rue Saint Thiébaut Thann, 17 décembre 2023, Thann.

Thann,Haut-Rhin

Vente promotionnelle de livres d’occasion et d’ouvrages de la Société d’Histoire des Amis de Thann dans l’ambiance d’un Noël d’antan..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 18:00:00. EUR.

24 rue Saint Thiébaut

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



Promotional sale of second-hand books and works by the Société d?Histoire des Amis de Thann in the atmosphere of an old-fashioned Christmas.

Venta promocional de libros y obras de segunda mano de la Société d’Histoire des Amis de Thann en un ambiente navideño a la antigua usanza.

Werbeverkauf von gebrauchten Büchern und Werken der Société d’Histoire des Amis de Thann in einer weihnachtlichen Atmosphäre von früher.

Mise à jour le 2023-10-17 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay