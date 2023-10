Conte de Noël : Les sabots du Petit Wolf 24 rue Saint-Thiébaut Thann, 24 novembre 2023, Thann.

Thann,Haut-Rhin

Découvrez le nouveau conte des Bâtisseurs ! Wolf, un jeune garçon, bon par nature, orphelin, se trouve confronté aux moqueries et à la méchanceté. Le soir de Noël, il aperçoit un vieil homme qui dort dehors, les pieds nus. Wolf lui fait alors don de ses sabots… Prévoir des vêtements chauds..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 19:00:00. EUR.

24 rue Saint-Thiébaut

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



Discover the new tale from Les Bâtisseurs! Wolf, a young boy, good by nature and an orphan, is confronted with mockery and malice. On Christmas Eve, he spots an old man sleeping outside, barefoot. Wolf gives him the gift of his clogs? Bring warm clothes.

¡Descubra el nuevo cuento de Les Bâtisseurs! Lobo, un chico joven, bueno por naturaleza y huérfano, se enfrenta a la burla y la malicia. En Nochebuena, ve a un anciano durmiendo fuera, descalzo. Wolf le regala sus zuecos? Lleva ropa de abrigo.

Entdecken Sie das neue Märchen der Baumeister! Wolf, ein von Natur aus gutmütiger Junge und Waisenkind, sieht sich mit Spott und Bosheit konfrontiert. Am Weihnachtsabend sieht er einen alten Mann, der mit nackten Füßen im Freien schläft. Wolf schenkt ihm seine Holzschuhe Warme Kleidung mitbringen.

