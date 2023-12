Ciné Rencontre : avant-premiere « Kina et Yuk: Renards de la banquise » 24 Rue Saint-Maur24 rue saint maur Coutances, 1 décembre 2023, Coutances.

Coutances,Manche

En présence du réalisateur Guillaume Maidatchevsky.

Kina et Yuk, un couple de renards polaires prêt à fonder leur famille, vivent paisiblement sur la banquise du grand Nord américain. La nourriture de plus en plus rare oblige Yuk à s’aventurer toujours plus loin pour subvenir à leurs besoins..

In the presence of director Guillaume Maidatchevsky.

Kina and Yuk, a pair of polar foxes ready to start a family, live peacefully on the ice floes of America’s far north. As food becomes increasingly scarce, Yuk is forced to venture further and further afield to support their family.

En presencia del director Guillaume Maidatchevsky.

Kina y Yuk, una pareja de zorros polares dispuestos a formar una familia, viven apaciblemente en los témpanos de hielo del Norte de América. A medida que la comida escasea, Yuk se ve obligado a aventurarse cada vez más lejos para mantenerlos.

In Anwesenheit des Regisseurs Guillaume Maidatchevsky.

Kina und Yuk, ein Polarfuchspaar, das bereit ist, eine Familie zu gründen, leben friedlich auf der Eisscholle im hohen Norden Amerikas. Die immer knapper werdende Nahrung zwingt Yuk dazu, immer weiter zu wandern, um für ihren Lebensunterhalt zu sorgen.

