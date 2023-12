Coup de coeur surprise 24 Rue Saint-Maur Coutances, 9 janvier 2024, Coutances.

Coutances Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-09 18:30:00

fin : 2024-01-09 20:30:00

Le rendez-vous national des Cinémas Art et Essai qui organisent leur Coup de Coeur Surprise et proposent un film en avant-première, soutenu par l’Association Française des Cinémas Art et Essai.

Indices : Deux nominations à la Mostra de Venise pour ce thriller japonais et au programme des dernières saisons Hanabi. Durée 2h01..

24 Rue Saint-Maur

Coutances 50200 Manche Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par CDT Manche