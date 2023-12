Clap ou pas clap – Animation + « Le Mecano de La Générale » 24 Rue Saint-Maur Coutances, 2 janvier 2024, Coutances.

Coutances Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-02 14:00:00

fin : 2024-01-02 17:00:00

Animation à 14h00 : viens participer à un jeu vidéo collectif sur grand écran animé par l’association Playful. A partir de 8 ans.

Suivie du film « Le mécano de la générale » avec Buster Keaton.

Résumé : Le cheminot Johnnie Gray partage sa vie entre sa fiancée Annabelle Lee et sa locomotive, la Générale. En pleine Guerre de Sécession, il souhaite s’engager dans l’armée sudiste, mais celle-ci estime qu’il se montrera plus utile en restant mécanicien. Pour prouver à Annabelle qu’il n’est pas lâche, il se lance seul à la poursuite d’espions nordistes qui se sont emparés d’elle et de sa locomotive….

24 Rue Saint-Maur

Coutances 50200 Manche Normandie



