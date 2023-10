Cinéfilou goûter “L’enfant au grelot” 24 Rue Saint-Maur Coutances, 20 décembre 2023, Coutances.

Coutances,Manche

Cinéfilou goûter “L’enfant au grelot”, à partir de 3 ans.

Film suivi d’un goûter offert par notre partenaire Biocoop Coutances..

2023-12-20 15:00:00 fin : 2023-12-20 . .

24 Rue Saint-Maur

Coutances 50200 Manche Normandie



Cinéfilou snack ?L?enfant au grelot? for ages 3 and up.

Film followed by a snack offered by our partner Biocoop Coutances.

Aperitivo Cinéfilou ?L?enfant au grelot? para niños a partir de 3 años.

Película seguida de una merienda ofrecida por nuestro socio Biocoop Coutances.

Cinéfilou goûter ?L?enfant au gllot?, ab 3 Jahren.

Film mit anschließendem Imbiss, der von unserem Partner Biocoop Coutances angeboten wird.

Mise à jour le 2023-10-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche