Votre instant courts-métrages 24 Rue Saint-Maur Coutances, 3 décembre 2023

Coutances,Manche

Une heure de courts-métrages suivie d’un moment convivial avec dégustation des Dînatoires du Père Roupsard ! « Au programme : « Et pour commencer ! », avant de faire leur premier film, ils sont passés par le court-métrage..

2023-12-08 19:00:00 fin : 2023-12-08 20:00:00. .

24 Rue Saint-Maur

Coutances 50200 Manche Normandie



An hour of short films followed by a convivial moment with a tasting of Dînatoires du Père Roupsard! « On the program: « And to start with! », before making their first film, they went through the short film process.

¡Una hora de cortometrajes seguida de un momento de convivencia con una degustación de Dînatoires du Père Roupsard! » En el programa: « ¡Y para empezar! antes de realizar su primera película, pasaron por el proceso del cortometraje.

Eine Stunde Kurzfilme, gefolgt von einem geselligen Moment mit Verkostung der Dînatoires du Père Roupsard! « Auf dem Programm: « Und zum Anfang! », bevor sie ihren ersten Film drehten, gingen sie durch den Kurzfilm.

Mise à jour le 2023-12-01 par Coutances Tourisme