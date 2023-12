Film Coup de Coeur surprise ! 24 Rue Saint-Maur Coutances, 1 décembre 2023, Coutances.

Coutances,Manche

Le rendez-vous national des Cinémas Art et Essai qui organisent leur Coup de Cœur Surprise et proposent un film en avant-première, soutenu par l’Association Française des Cinémas Art et Essai.

Indices : Ce réalisateur habitué des grands espace, retourne là où tout à commencé. Durée : 1h22..

2023-12-05 18:30:00 fin : 2023-12-05 20:00:00. .

24 Rue Saint-Maur

Coutances 50200 Manche Normandie



The national meeting place for arthouse cinemas to organize their Coup de C?ur Surprise and offer a preview of a film, supported by the Association Française des Cinémas Art et Essai.

Clues : This director, accustomed to big spaces, returns to where it all began. Running time: 1h22.

Punto de encuentro nacional de los cines de arte y ensayo que organizan su Coup de Cœur Surprise y ofrecen el preestreno de una película, con el apoyo de la Association Française des Cinémas Art et Essai.

Pistas : Este director, acostumbrado a trabajar en grandes espacios, vuelve al lugar donde empezó todo. Duración: 1 hora y 22 minutos.

Das nationale Treffen der Arthouse-Kinos, die ihren Coup de C?ur Surprise veranstalten und einen Film als Vorpremiere zeigen, unterstützt von der Association Française des Cinémas Art et Essai.

Hinweise: Dieser Regisseur, der an große Räume gewöhnt ist, kehrt an den Ort zurück, an dem alles begann. Dauer: 1h22.

